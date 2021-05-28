2021/05/28 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، القبض على 17 متهماً بتجارة المواد المخدرة في محافظتي البصرة وبابل.وذكر قسم العلاقات والاعلام في المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 17 متهماً بتجارة المواد المخدرة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 17 متهماً بتجارة المواد المخدرة في محافظتين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 17 متهماً بتجارة المواد المخدرة في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).