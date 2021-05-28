العامري: الاعتقالات بدون مذكرات قبض عودة باتجاه الدكتاتورية

2021/05/28 | 13:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري،اليوم الجمعة، ان الاعتقالات بدون مذكرات قبض عودة باتجاه الدكتاتورية، رافضا كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت.وذكر في بيان، ان “الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة والاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن […]

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