وفاة مذيعة BBC اثر تلقيها لقاح

2021/05/28 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت ليزا شو، مقدمة البرامج الإذاعية

في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد

إصابتها بجلطات دموية إثر تلقيحها

بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس

كورونا، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وقالت عائلتها في بيان إن ال

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