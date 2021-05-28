خمس علامات تحذيرية لنقص فيتامين B12

2021/05/28 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية

التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات B12 لفترات

طويلة إلى تعرض الجسم لتغيرات حادة، قد

يكون بعضها غير قابل للإصلاح.

ويؤدي فيتامين B12 ال

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