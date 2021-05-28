باحثون ألمان توصلوا إلى سبب جلطات الدم لبعض من تلقوا اللقاح

2021/05/28 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون ألمان اليوم إنهم يعتقدون،

استنادا على أبحاث مختبرية، أنهم

توصلوا إلى سبب حدوث حالات تجلط الدم

النادرة والخطيرة لبعض من تلقوا لقاحات

كوفيد-19 من إنتاج أسترا زينيكا وجونسون

آند جونسون.

وقال

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