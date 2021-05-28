2021/05/28 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:25

واع/

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