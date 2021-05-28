تيار الحكمة يحذر من ابتلاع الدولة: المهادنة والمخاتلة لن تنفع حينها!

2021/05/28 | 13:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرعضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، الجمعة، من ان يبتلع السلاح المنفلت الدولة، مشددا على ان "الحلول الترقيعية" لن تكون مجدية في هذا الامر.

وقال ابو كلل في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (28 أيار 2021)، انه "بوضوح تام، إما أن تقوى الدولة وتنهي السلاح المنفلت، واما أن يبتلع السلاح المنفلت الدولة!"، موضحا ان "مثل هذه الأمور لا تنفع فيها المهادنة ولا المخاتلة".

واضاف، انه "ما دام السلاح المنفلت موجودا فإن (مورفين) الحلول الترقيعية لن يمنع المواجهة المرتقبة ما لم يقرر أصحاب السلاح المنفلت الانضمام إلى الدولة!".

N.A

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