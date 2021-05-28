خبير بايولوجي: من الصعب التكهن بمصدر فايروس كورونا

2021/05/28 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، انه من الصعب التكهن بمصدر نشوء فايروس كورونا المستجد، مرجحا ان يكون الفايروس تم صنعه لنقله الى الحيوانات فقط وانتقل بعدها الى البشر.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الجمعة: انه من الصعب جدا التكهن بمعرفة مصدر فايروس كورونا فيما اذا كان انتقل من الحيوان الى الانسان ام تم صنعه مختبريا.

واضاف: لا استبعد ان فايروس كورونا صُنّع من قبل البشر في المختبرات لزرعه في حيوان الا انه انتقل وعن طريق الخطأ الى البشر، وان تصنيع الفايروس او تخليقه تم استخدامه من قبل صعفاء النفوس، على حد وصفه.

وتابع الخبير البايولوجي، انه بصناعة الفايروسات في المختبرات دائما هنالك نتائج ايجابية وسلبية، مبينا ان السلبية منها لا تذكر ولا تعطى اهمية ولا نستفاد منها كباحثين، منوها الى انه وبالرجوع الى السلالات القديمة من الفايروسات التاجية ومنها الساري، نرى انه من الممكن ان تستغل هذه الفايروسات وتُخلّق ممكن ان تصدر توليفة جديدة منها، على حد تعبيره.

هذا وكانت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، قد ذكرت أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية أبلغوا البيت الأبيض أن لديهم عددا من البيانات التي لم يتم التحقق منها حول أصل كورونا، وهي تتطلب تحليلا إضافيا بالكمبيوتر.

وأفادت مصادر الصحيفة بأنه لم يتم تحديد نوعية البيانات التي جرى الحديث عنها، فيما أُشير إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يأملون في الاستعانة بقوة الكمبيوتر "الهائلة" لتحديد منشأ الفايروس.

كما عمم البيت الأبيض بيانا في وقت سابق، يفيد بأن رواية انتشار فايروس كورونا بسبب حادث في مختبر علمي لم يتم استبعادها بعد.

وتستشهد الصحيفة بكلمات الرئيس الامريكي جو بايدن بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعترف بروايتين عن أصل الفايروس، وتتمثلان في انتقاله إلى البشر إما من حيوان أو من مختبر، ويتوجب في غضون 90 يوما، أن تستمر الاستخبارات في مضاعفة الجهود لجمع المعلومات وتحليلها، ثم إبلاغ الرئيس، في حين أن السفارة الصينية في الولايات المتحدة قالت إن بكين تعتبر نظرية "التسريب المختبري" لفايروس كورونا افتراء.

PUKmedia هاميار علي

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