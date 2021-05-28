2021/05/28 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: العثور على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد

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