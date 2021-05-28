القبض على متهم أبتز 22 فتاة في ميسان

2021/05/28 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على متهم أبتز 22 فتاة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود بلاغ عن وجود عملية ابتزاز لاحدى الفتيات في محافظة ميسان ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبأشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي ومقدارة (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضافت أن "المتهم أعترف من خلال التحقيقات معه بقيامة بالجرم اعلاه و قيامه بـ (22) عملية ابتزاز اخرى في المحافظة وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه والذي اعترف زوج والدته قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة".

واشارت إلى أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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