تنظيمات ما بعد تشرين ومفهوم آخر لممارسة السياسة

2021/05/28 | 14:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدايات تشكّل ملامح الدولة الحديثة في بلداننا تحت وطأة الاستعمار، وحتى يوم الناس هذا، تناوبت على تسنم سلطة هذه الدولة، نخب متعددة تتبع مشارب فكرية متنوعة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأن نظرة خاطفة على مجمل هذا التاريخ السياسي يسمح لنا بأن نرى أن هذا التناوب السياسي كان يتبع المنطق الخلدوني في رؤيته لقيام الدول وسقوطها، والقائم على أساس التغلب والعصبية، بدل أن يتبع منطق التداول السلمي على السلطة المتناسب مع الدولة الحديثة ومنطقها، ولكن المضمون التسلطي الذي وسم الدولة عندنا استبدل هذا المنطق بمنطق التداول العسكري على السلطة من غير إيلاء كبير أهمية لمسألة الشرعية بصورها المتعددة، لا نريد أن نحكم بالعدمية السياسية على كل تاريخنا السياسي الحديث، فأنه بلا شك يحمل لحظات مضيئة هنا وهناك، ولكنها للأسف كانت استثنائية، هكذا كان حال النخب الحاكمة وحال معارضاتها بصورة عامة 'إلا من رحم ربي'، من حيث رؤيتها إلى السلطة بوصفها مغنمًا شخصيًا تتناهب عليه المخالب الأقوى، هذا كلام يدركه الأعم الأغلب ممن درس تاريخنا السياسي.

لا تولد الأحزاب السياسية من رحم التأملات المجردة وإنما تولد من رحم الواقع وتحدياته وإشكالياته

سنحاول في هذه المقالة التفكير في محاولة تسعى لبناء معارضة تختلف نوعًا من حيث أنها لا تستهدف السياسة بصورة مباشرة عبر السعي إلى تسنم السلطة بأقصر الطرق، بل تحاول بناء مشروع اجتماعي يوفر الركائز الأساسية لقيام الدولة أولًا، وأننا نرى أنه بدون التوفر على مثل هذا المشروع سنبقى نراوح في دورة من الفشل.



نحن نرى أن إمكانات بناء هذا المشروع بعد تشرين، وما وفرته من معطيات باتت وافرة من دون أن نستسهل عملية البناء هذه.

مدخل منهجي

لا تولد الأحزاب السياسية من رحم التأملات المجردة، وإنما تولد من رحم الواقع وتحدياته وإشكالياته محاولة الاستجابة لهذه التحديات الموضوعية، وجبهها جبهًا نظريًا وعمليًا، ولا أقصد أن هذه الظروف تلد الأحزاب بصور ميكانيكية جبرية، وإنما تحكم ولادتها آلية دينامية جدلية تفرض على هذا هذا الحزب أو ذاك إشكالاته الرئيسة، وربما فلسفته وأهدافه والوسائل التي يتبعها لتحقيق تلك الأهداف من غير أن تخضعه إخضاعًا تامًا فينأسر لها، وهنا يتجلى ربما دور العامل الذاتي الذي يمثل الطرف الآخر من المعادلة الجدلية، ومن هنا تنبع التعددية التشخيص للإشكاليات، وكذلك تتنوع طرق المعالجة النظرية، وتختلف مسالك التحقيق العملي لتلك الحلول، ينبغي أن تؤخذ هذه المعادلة بوصفها كلًا لا يتجزأ في أي عملية نقد لحزب ما أو كيان سياسي أو تنظيم معين، هذه الأزواج المفهومية المتقابلة 'نظريًا"، نظري /عملي، موضوعي /ذاتي، هدف/ وسيلة تمثل مداخل منهجية مهمة في هذه القراءة وهذا التقييم، وبالتأكيد، فإن هذا الأمر يستدعي قراءة مركبة لهذه الظاهرة تتدرج من الوصف إلى التفسير والتقييم والتوصية باستخدام مناهج متعددة من علم الاجتماع السياسي إلى النظرية السياسية، والتي لا ندعي إحاطتنا بها جميعًا إحاطة تامة ودقيقة، ولكن الوعي بمستويات المعالجة والمناهج المناسبة وإدراك المواقع بصورة موعى بها ربما يجنبنا الكلام السائب، فمثلًا لايمكن غض النظر عن ظروف ولادة الحزب في قراءتنا لممارساته أو نوع خطابه وإشكالياته، وكذلك بنية تنظيمه، على صعيد آخر، لا يمكن تقييم الخطاب النظري والممارسة العملية بعيدًا عن المتطلبات الواقعة التي طرح الحزب نفسه بوصفه مقومًا لها، لا خاضعًا لمنطقها خضوعًا تامًا، فينزلق ربما إلى الانتهازية بدعوى الواقعية، أو يتعالى عن هذه المتطلبات ولا يستحيب لشروطها، فيحلق في عالم المثل بدعوى الطهرانية.



هذه نمذجة نظرية نحسبها توفر محاولة قراءة نزيهة للظاهرة الحزبية في تاريخيتها، وسنحاول تطبيقها على الأحزاب والكيانات السياسية المنبثقة ما بعد تشرين والتي تمت إليها بصلة.

مخاضات الولادة

كان يمكن للحركة الاحتجاجية أن تحافظ على عفويتها التي وسمت شرارة انطلاقها لولا إدراك قطاعات واسعة من قلب هذه الحركة بضرورة التنظيم، لكن رافق هذه الرغبة تردد منشأه التبرم من الظاهرة الحزبية وإعلان القطيعة معها من قبل شريحة كبيرة داخل وخارج تشرين، هذا التوتر ما بين الرغبة في التنظيم بوصفه المسلك الوحيد الذي يمكن هذه الحركة من قطف الثمار المرجوة لها، هذه الرغبة التنظيمية من جهة، والتبرم من 'الحزبية السياسية' من جهة أخرى، نرى أنه شرط حكم عملية ولادة التنظيمات وتكوينها، وأثر في شكلها ومنحاها من جانب 'من غير أن يقتضي ذلك وحدة الاستجابة والتأثير والتفاعل'، وطرح أمامها سؤالًا هو من الصعوبة بحيث تقتضي الإجابة عنه الموازنة بين الأمرين، ما بين الرغبة والخوف، وهذا مخاض عسير.

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يمكن اشتقاق شرط آخر من شروط الولادة المؤثرة في تكوين تلك التنظيمات وتطورها واشتغالها، وذلك بتحليل ظاهرة التبرم من 'الحزبية السياسية' نفسها، لم تخرج هذه الظاهرة إلى الوجود صدفة، وإنما كانت لها مقدماتها المثقلة بتجربة تاريخية من الفشل حملته أحزاب سياسية منغلقة على نفسها أيديولوجيًا وذلك بتبنيها قيمة سياسية مركزية وتهميش بقية القيم، هذه القطبية السياسية في دول لم تستقر بها حال الدولة على شكلها المفترض بما هي وعاء للتعددية لا يمكن أن تعبر عن نفسها الا بالرديفين؛ الاستبداد والفساد..



حتى ألفينا أنفسنا نفتقد جميع القيم السياسية الأساسية والتي جاءت تشرين لتكشف عن غيابها ولتعبر عنها بوصفها قيمًا لا تقبل أن تؤخذ مجزأة من قبيل، الهوية الوطنية، الحرية، العدالة الاجتماعية، الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وهذا يفسر فشل تلك الأحزاب التقليدية ببنيتها القطبية عن استيعاب هذا التعدد القيمي. نحسب أن هذا كان شرطًا آخر حكم عملية الولادة لتلك التنظيمات، ويطرح عليها سؤال الدولة بما هو سؤال استيعابي لا يمكن اختزاله في بعد واحد، من شأن هذا الخيار أن يحرر هذه التنظيمات من تلك المركزية الأيديولوجية إلى فضاء التعددية الأرحب، وكما أشرنا في المقدمة المنهجية، فإن هذا ليس خيارًا يطرح على تلك التنظيمات، إلا بالقدر الذي فرضته المعطيات، والتي جاء اليأس والخوف من 'الحزبية السياسة' مؤشرًا ودليلًا عليه، هذا هو المناخ الذي ولدت من رحمه تلك التنظيمات، فهل قدمت عنه أجوبة شافية؟

خلاصة.. جردة حساب أولية.. توصيات

بعد أن سردنا مخاضات الولادة التي أثرت تكوينينا في بنية التنظيمات الاحتجاجية ووضعت أمامه الأسئلة المتطابقة مع تلك الحاجات التاريخية، يبقى أمامنا أن نصوغ تلك الأسئلة صياغة واضحة لنرى في ضوئها مقدار الأجوبة التي قدمتها تلك التنظيمات، ونحن لن نقوم بهذا التقييم، بل سنتركه للقارئ إذا ما وافقنا حول معيارية هذه الأسئلة، يتعلق السؤال الأول بشكل التنظيم ومنحاه العام، وهل يحقق التوازن بين الرغبة والخوف؟ أي هل هذا التنظيم/الحزب هو حزب سياسي/انتخابي بالدرجة الأساس؟ أم هو تنظيم يستهدف تشكيل جبهة معارضة خارج منزلق السلطة والأطر السياسية المعهودة.



السؤال الآخر يتعلق بمحتوى ومضمون التنظيم/الحزب، وهل أن هذا التنظيم يعبر عن قيمة مركزية معينة ليمثل مصالح قطاع معين فيدخل في لعبة الاستحواذ والسلطة، أم أنه تنظيم يعبر عن كل القيم المنشودة لبناء الدولة، وباختصار؛ هل هو مشروع سلطة أم مشروع دولة؟

نرى أنه من المبكر الحكم والتقييم، وذلك لحداثة هذه التنظيمات من ناحية وتعددها من ناحية أخرى، ولكن بصورة إجمالية نري أن كثيرًا من تنظيمات ما بعد تشرين تحاول أن تقدم أجوبة مناسبة عن تلك الأسئلة، وأن كان الشوط أمامها طويلًا.



كذلك يمكن اعتبار هذه الأسئلة التقييمية هي أيضًا توصيات ومقترحات التي أعقبت عملية الوصف والتفسير والتقييم، لا ادعي أنها جاء ثمرة تأملات منفردًا، بل هي تمثل ورشة فكرية ساهم فيها باحثون كثر من قلب العملية الاحتجاجية.

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