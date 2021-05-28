هبوط اضطراري لطائرة مروحية على سطح المريخ.. حدثت ’مشكلة كبرى’ (فيديو)

2021/05/28 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اضطرت طائرة مروحية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الهبوط بشكل اضطراري، على سطح المريخ، يوم الخميس، بعدما وقع خلل فني في المركبة.

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وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذا الخلل هو الأكبر من نوعه منذ أن بدأت مروحية "إنجينيوتي" في التحليق على سطح كوكب المريخ، خلال أبريل الماضي.

وذكر مختبر "جيت بروبولجن"، أن الطائرة المروحية التجريبية استطاعت أن تهبط بأمان على سطح المريخ.

وحصل الخلل بعد نحو دقيقة من تحليق الطائرة المروحية في سادس طيران تجريبي، وكان ذلك على علو لا يتجاوز عشرة أمتار.

ولوحظت المشكلة، لأن كاميرا الملاحة الموجودة في الطائرة التقطت الكثير من الصور، لكن إحدى الصور لم يتم حفظها في النظام، وعندما يقع هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى حيرة بشأن الموقع الذي توجد به المروحية.

وقال هارفارد غريب، وهو الربان والعالم الذي يقود الطائرة عن بعد، إن المروحية بدأت تميل ذهابا وإيابا بعشرين درجة، بينما لوحظت ارتفاعات كبيرة في استهلاك الطاقة.

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