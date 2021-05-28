الأرجنتين وأوروجواي يسيطران على الأرقام القياسية في كوبا أمريكا

2021/05/28 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد الأرجنتين لاحتضان النسخة رقم 47 من كوبا أمريكا، والتي ستنطلق يوم 13 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو بمشاركة 10 منتخبات.

وتحمل أوروجواي والأرجنتين معظم الأرقام القياسية في تلك البطولة، حيث تعد أوروجواي أكثر من توجت باللقب بواقع 15 مرة، أما أكثر المدربين خوضًا للمباريات في البطولة فهو الأرجنتيني جييرمو ستابيلي بخوضه 44 مباراة.

كما تعد أوروجواي أكثر المنتخبات التي شاركت في كوبا أمريكا، بواقع 44 مشاركة سابقة، أما الأرجنتين فهي أكثر من خاضت المباراة النهائية بواقع 28 مرة، ويتقاسم الثنائي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات وصولًا إلى نصف النهائي بواقع 35 مرة.

وفي الوقت الذي تحمل فيه أوروجواي الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضًا للمباريات بواقع 200 مباراة في البطولة، تحمل الأرجنتين الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات بواقع 120 انتصار.

أما أقل المنتخبات خوضًا للمباريات في البطولة، فهما الثنائي هاييتي وبنما بواقع 3 مباريات، كما تعد تشيلي أكثر المنتخبات خسارة للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 83 هزيمة، في الوقت الذي تحمل فيه باراجواي الرقم القياسي لأكثر المنتخبات تعادلًا برصيد 39 تعادل.

وسجلت الأرجنتين العدد الأكبر من الأهداف في البطولة برصيد 455 هدفًا، بينما اهتزت شباك الإكوادور بالعدد الأكبر من الأهداف برصيد 311، وهناك منتخب وحيد لم يسجل من قبل في البطولة وهو جامايكا، أما أقل المنتخبات التي اهتزت شباكها بالأهداف فهي هندوارس بـ5 أهداف.

وتملك الأرجنتين أعلى معدل تهديفي برصيد 2,41 هدف في المباراة الواحدة، أما المعدل الأقل فهو من نصيب هندوراس بـ0,83 هدف في المباراة الواحدة.

وبالنظر لأكثر المنتخبات فوزًا باللقب على التوالي، فهي الأرجنتين بـ3 ألقاب نسخ 1945 و1946 و1947، كما تعد الأرجنتين أكثر من وصلت إلى أكبر عدد من النهائيات المتتالية بواقع 7 مرات بين 1923 و1937.

وفي الجانب التهديفي، يتصدر الأرجنتيني نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينهو قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 17 هدفًا.

وسجل الثنائي البرازيلي جايير وماسكيو إضافة إلى الأوروجوياني خافيير أمبرويس أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف.

أما أكبر انتصار في البطولة فكان من نصيب الأرجنتين بالتغلب على الإكوادور (12- 0) في عام 1942.

ويحمل الثنائي سيرجيو ليفينجستون من تشيلسي وزيزينهو الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات يخوضها لاعب في تاريخ البطولة برصيد 34 مباراة، أما أكثر من توج باللقب فهو الأوروجوياني أنخيل رومانو برصيد 6 ألقاب.

وبالنظر إلى ركلات الترجيح، فأكثر من خاضها هما البرازيل وأوروجواي بواقع 9 مرات من قبل، وتحمل البرازيل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزًا بها بواقع 5 مرات، أما أكثر من سقط في ركلات الترجيح فهما الثنائي الأرجنتين وأوروجواي بواقع 5 مرات أيضًا.

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