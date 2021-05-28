العمل: الإعانة الاجتماعية ستمنح لمن يستحقها فعلياً

2021/05/28 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل هدى سجاد، ان تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ لم يكن بالمستوى المطلوب وان قاعدة بيانات الهيئة تحتاج الى إعادة النظر.وذكرت سجاد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان “الإعانة الاجتماعية يجب ان تصل للمستحقين الفعليين” مشيرة الى “وجود اعداد كبيرة من المستفيدين ممن هم في سن العمل وهؤلاء يحتاجون الى ادخالهم في برامج تدريبية لزجهم في سوق العمل”.ولفتت الى “أهمية تدريب الباحثين الاجتماعيين على العمل وفق الانظمة الالكترونية الحديثة لاختصار الزمن والجهد وتوفير الاموال”.

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