أبو كلل: إما ان تقوى الدولة أو يبتلعها السلاح المنفلت

2021/05/28 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة بليغ أبو كلل، بيانا شديد اللهجة من حذر من خلاله من خطر السلاح المنفلت على الدولة.

ونشر أبو كلل تغريدة على تويتر قال فيها ما نصه، انه بوضوح تام إما أن تقوى الدولة وتنهي السلاح المنفلت، أو أن يبتلع السلاح المنفلت الدولة، لافتا الى ان مثل هذه الأمور لا تنفع فيها المهادنة ولا المخاتلة.

وأضاف ابو كلل ما دام السلاح المنفلت موجودا فإن ما وصفه بمورفين الحلول الترقيعية لن يمنع المواجهة المرتقبة ما لم يقرر أصحاب السلاح المنفلت الانضمام إلى الدولة.

بوضوح تام، إما أن تقوى الدولة وتنهي السلاح المنفلت، وإما أن يبتلع السلاح المنفلت الدولة! مثل هذه الأمور لا تنفع فيها المهادنة ولا المخاتلة! وما دام السلاح المنفلت موجودًا فإن (مورفين) الحلول الترقيعية لن يمنع المواجهة المرتقبة ما لم يقرر أصحاب السلاح المنفلت الانضمام إلى الدولة!

— بليغ أبو گلل (@balighabogelal) May 27, 2021

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