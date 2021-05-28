مقترح لتخصيص 10 مليار دولار من اموال النفط لفئة معينة من العراقيين

2021/05/28 | 14:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، عن مقترح لتخصيص 10 دولارات من عائدات النفط لتوزيعها على الشرائح المستحقة.

وقال الفتلاوي في تصريحات صحفية، ان “مجلس النواب وتحالف الفتح خصوصا لديه مقترح لتخصيص مبلغ 10 دولارات من عوائد النفط، لتوزيعها على المواطنين المستحقين من محدود الدخل ممن تضرروا بفعل رفع سعر صرف الدولار”.

واضاف ان “الموازنة حددت سعر برميل النفط بـ 45 دولار، في حين ان النفط المباع حاليا في الاسواق العالمية وصل الى حدود الـ 70 دولارا للبرميل، مايوفر فائضا كبيراً يمكن الاستفادة منه في دعم الشرائح المستحقة”.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات اقتصادية من شأنها القضاء على الفقر والبطالة وانصاف المستحقين خصوصا بعد الاجراءات الحكومية التي ألحقت ضررا كبيرا بكثير من الشرائح”.

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