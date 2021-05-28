الدفاع المدني تحصي خسائر حريق الكرادة

2021/05/28 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع افصحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، خسائر حريق الكرادة.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات بالقرب من إحدى البنايات في الكرادة"، مشيرا الى ان " الحادث تسبب باحتراق ثلاث عجلات نوع بيكب دبل قمارة، وعجلة 7 راكب، اضافة الى صهريج وقود محمل قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة ببغداد". واضاف البيان ان " فرق الدفاع المدني وقوامها 10 فرق اطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث وابعدت خطر النيران عن البناية وباشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، مع تسجيل إصابة منتسب بحروق من منتسبي الدفاع المدني تم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج".واشار البيان الى انه " تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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