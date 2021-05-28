2021/05/28 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

460 مشاهدة

عثرت الشرطة الاتحادية، الجمعة، على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 أيار 2021)، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية من ضبط منصة اطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة "حي الجهاد" جنوب غربي بغداد".

واضاف البيان، انه "تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر ".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعثر على منصة صواريخ وسط بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعثر على منصة صواريخ وسط بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).