2021/05/28 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

629 مشاهدة

افاد مصدر امني في ذي قار، الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة لاحد السجناء داخل سجن الحوت في المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (28 أيار 2021)، ان "سجينا يبلغ من العمر 36 عاما من مدينة الكوت محكوم بالاعدام مرتين حسب المادة 4 إرهاب توفي داخل سجن الحوت اليوم".

واضاف، ان "أسباب وفاة السجين تعود لاصابته بمرض التدرن"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية لإكمال الإجراءات القانونية لها".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في زيادة ملحوظة.. وفاة سجين جديد داخل سجن الحوت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في زيادة ملحوظة.. وفاة سجين جديد داخل سجن الحوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).