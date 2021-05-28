رسائل الادباء وأوراق الغرباء .. رسالة من القاص غائب طعمة فرمان الى الاديب عبد الغني الخليلي - مؤيد عبد الستار

2021/05/28 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار احتفظ بمجوعة من الرسائل التي تبادلتها مع العديد من الادباء والاصدقاء خلال العقود الثلاثة الماضية والتي اقمت فيها في العديد من بلدان المهجر مثل الجزائر وليبيا والهند التي استمرت منذ مغادرتي الوطن عام 1979 ولغاية اليوم حيث استقر في السويد منذ عام 1990.ارتأيت نشر رسائل الادباء وبعض الاصدقاء التي تكشف حال العراقيين في منافيهم والتي تسجل مشاعرهم وتبرز احوالهم .تعد هذه الرسائل وثائق هامة تؤرخ ل ......





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