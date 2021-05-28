2021/05/28 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تفكيك منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا غربي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).