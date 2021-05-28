خورماتو.. اعتقال ارهابيين

2021/05/28 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة عن القاء القبض على شخصين من قبل القوات الأمنية متهمان بقضايا أرهابية في خورماتو.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia، أن قوة من الرد السريع في خورماتو قامت بألقاء القبض على شخصين متهمين بقضايا أرهابية وفق المادة 4 من قانون الأرهاب داخل الحي الصناعي في القضاء.

وأضاف، انه وبعد أنهاء العملية سلمت المتهمين الى الجهات الأمنية ذات العلاقة ليتم من خلالهم أحالتهم الى القضاء.

PUKmedia / عمر ئاواره

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