كوسرت رسول وفاضل ميراني يبحثان مسائل عدة

2021/05/28 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الجمعة، بمدينة السليمانية، فاضل ميراني فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

في مستهل اللقاء، رحب فاضل ميراني بعودة السيد كوسرت رسول علي الى ارض الوطن، معربا عن سروره للوضع الصحي الجيد لكوسرت رسول، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، اعرب السيد كوسرت رسول عن شكره لفاضل ميراني وحرص جماهير شعب كوردستان.

هذا وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع في العراق واقليم كوردستان، فيما توافقت رؤى الجانبان على ضرورة وحدة الصف الكوردي من اجل تحقيق اهداف شعبنا.

PUKmedia ترجمة

الصور: هاوزين شريف

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