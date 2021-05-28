القبض على رجل طعن شرطية فرنسية بسكين

2021/05/28 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعن رجل شرطية عدة مرات في مقر شرطة بلدة "La Chapelle-sur-Erdre" في مقاطعة لوار أتلانتيك في غرب فرنسا.

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