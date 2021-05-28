الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق الكرادة: إصابة رجل إطفاء واحتراق مركبات

2021/05/28 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات في منطقة الكرادة ببغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات بالقرب من إحدى البنايات في الكرادة، اليوم الجمعة، وقد تسبب الحادث باحتراق ثلاث عجلات نوع بيكب دبل قمارة، وعجلة 7 راكب، اضافة الى صهريج وقود محمل قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة ببغداد".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني وقوامها 10 فرق اطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث وابعدت خطر النيران عن البناية باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، مع تسجيل إصابة منتسب بحروق من منتسبي الدفاع المدني تم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج".

واشار البيان الى انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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