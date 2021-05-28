إصابة رجل إطفاء واحتراق 4 عجلات وصهريج محمل بالوقود جراء حريق كهرمانة

2021/05/28 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد، مبينة ان حصيلة الحريق كانت إصابة رجل إطفاء واحتراق 4 عجلات وصهريج محمل بالوقود.

وقالت المديرية في بيان إن “فرق الدفاع المدني، تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مرآب للعجلات بالقرب من إحدى البنايات في الكرادة، اليوم، وقد تسبب الحادث باحتراق ثلاث عجلات نوع بيكب دبل قمارة، وعجلة 7 راكب، اضافة الى صهريج وقود محمل قرب ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة ببغد”د.

وبينت أن “الفرق وقوامها 10 فرق اطفاء، تمكنت من السيطرة على الحادث وابعدت خطر النيران عن البناية بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، مع تسجيل إصابة منتسب من منتسبي الدفاع المدني، بحروق تم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج”.

وتابعت “تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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