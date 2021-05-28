2021/05/28 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بتدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين في كركوك.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بتعاون استخباري مثالي ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 أوكار للإرهابيين بداخلها حزام ناسف وعبوات في كركوك المركز الخبري الوطني.

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