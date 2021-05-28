نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الإقليم يجدد التزام أربيل باتفاق تسليم النفط

2021/05/28 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان، هيفيدار أحمد التزام الإقليم بتعهداته الواردة في الاتفاق مع بغداد حول تسليم النفط.

وأكد أحمد في تصريح ان حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط وهي بانتظار التفاهم على الصيغة الفنية النهائية لاتفاق الموازنة، لتقوم بعدها بتسليم الحصة المتفق عليها من النفط، مضيفا ان ارتفاع اسعار النفط لن يكون سببا للتراجع عن تنفيذ بنود الموازنة، لكن الإقليم يتنظر بالمقابل ان تفي بغداد أيضا بالتزاماتها تجاه كردستان.

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