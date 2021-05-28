2021/05/28 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 14:56
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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