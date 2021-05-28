2021/05/28 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:56

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: لا إشرافَ دوليّاً على الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).