سياسي عراقي: الانتخابات المقبلة قد لا تلقى اعترافا دوليا.. ويكشف السبب!

2021/05/28 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد المشهداني، الجمعة، ان اشراف الأمم المتحدة للانتخابات لن يغير شيئا من عزوف المواطنين عن الادلاء باصواتهم في ظل أوضاع متوترة يشهدها الشارع.

وقال المشهداني في تصريح لـ NRT عربية اليوم الجمعة (28 ايار 2021)، إن "المواطن العراقي يتحدث اليوم عن مقاطعة الانتخابات التي يرى انها مشكوك في أمرها خصوصا مع وجود استعراضات للسلاح في الشارع والتي تبعث برسائل خاطئة للمواطن خاصة والمجتمع الدولي بصورة عامة حول شرعية الانتخابات ونزاهتها ومدى شفافيتها".

وأضاف أن "كان من الجدير بالحكومة توفير بيئة آمنة ومستقرة تبعث من خلال تلك الأوضاع برسائل تطمئن من خلالها الشارع لإجراء انتخابات نزيهة شفافة من شأنها إيجاد التغيير الحقيقي الذي يبحث عنه الناخب العراقي من خلال سعيه لصناديق الاقتراع، بعكس الأوضاع التي يشهدها الشارع اليوم من عنف رافق التظاهرات نتج عنه ضحايا جدد كانوا يطالبون بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين سبقوهم، ومن ثم استعراض للسلاح في الشارع لأسباب أمنية دفع بنشر قوات واستنفار أمني في العاصمة بغداد".

وأوضح المشهداني إلى أنه "مع وجود هكذا أوضاع فان من الممكن أن لا يكون هناك اعتراف من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنتائج الانتخابات، وهذا ناتج عن الرسائل السلبية التي بعثت بها الحكومة من التوتر الكبير خلال الأيام الماضية ماقد ينعكس سلباً حتى على موعد إجراء الانتخابات وهذا ماتبحث عنه بعض الجماعات من افتعال وخلق تلك الأوضاع للدفع بتأجيل الانتخابات".

هذا وشهدت العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية أحداث عنف رافقت التظاهرات في ساحة التحرير راح ضحيتها قتيلين وقرابة الـ 23 جريح، عقبها توتر أمني على خلفية اعتقال قائد حشد غرب الانبار قاسم مصلح حيث انتشرت قوات مسلحة تابعة للحشد الشعبي في المنطقة الخضراء الأمر الذي أثار حفيظة الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.

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