الصحة تنعى مسؤولاً سابقاً قضى بمضاعفات فيروس “كورونا”

2021/05/28 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت وزارة الصحة، الجمعة، احد ملاكاتها في دائرة مدينة الطب / مستشفى بغداد التعليمي الدكتور مهدي كاظم العاشقي المدير السابق للعيادة الاستشارية اثر اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، “ندعو المولى عز وجل ان يتغمده بوافر رحمته ويلهم اهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان، وتعاهد ملاكات الجيش الابيض في مدينة الطب بأن تبقى […]

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