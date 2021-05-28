الكشف عن مجازر مروعة ارتكبتها العصابات الصهيونية خلال النكبة - نهاد ابو غوش

2021/05/28 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش وقال مدير مركز المسار للدراسات، نهاد أبو غوش، إنه تم الكشف عن وثائق مرعبة عن المجازر والجرائم التي حدثت في النكبة.



مشيرا إلى أن هذه الوثائق تعتبر بمثابة أرشيف دولة إسرائيل والحركة الصهيونية والمنظمات العسكرية "الهاجاناة"، وقيادات الحركة الصهيونية قبل قيام الدولة وخلال حرب 1948م، وما تخللها من عمليات قتل وعمليات تطهير عرقي.وأضاف أبو غوش أن هذا الأرشيف يوثق العمليات العسكرية التي جرت في ذلك الوق ......





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