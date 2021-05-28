2021/05/28 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة “مليونية”، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.وستجري المظاهرة تحت عنوان “معاقبة وردع إسرائيل”، وتنديدا بجرائم الجيش الإسرائيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا..



تظاهرة “مليونية” في واشنطن للدعوة لــ”معاقبة إسرائيل” المركز الخبري الوطني.

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