بغداد.. تفكيك منصة لصورايخ كاتيوشا

2021/05/28 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية ، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية من ضبط منصة اطلاق صواريخ بداخلها ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة "حي الجهاد" جنوب غربي بغداد".

وأشار البيان الى، أنه "تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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