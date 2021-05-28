القوات العراقية تحبط هجومًا صاروخيًا قرب مطار بغداد

2021/05/28 | 15:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخلية تفكيك المنصة دون حادث

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ضبط منصة صواريخ قرب مطار بغداد، جنوب غربي العاصمة.

وذكرت الخلية في بيان، 28 آيار/مايو، أنّ "اللواء السادس في الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط منصة إطلاق تضم 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في منطقة حي الجهاد"، المجاور لمبنى المطار.

وأضاف البيان، أنّ القوة ضبطت "نضيدة معدة للإطلاق"، مشيرًا إلى أنّ "الجهد الهندسي تمكن من رفع المنصة دون حادث".

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هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد

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