السلطات العراقية تعلن العثور على منصة صورايخ معدة للاطلاق في بغداد

2021/05/28 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات العراقية، الجمعة، إنها عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ في إحدى مناطق غرب بغداد، بعد نحو يومين من توتر شهدته العاصمة العراقية على خلفية اعتقال أحد قادة الحشد الشعبي البارزين بتهم تتعلق بالإرهاب.

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