الخارجية العراقية توضح حول ’الإشراف الدولي’ على انتخابات تشرين

2021/05/28 | 15:14 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث بإسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف:

- لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة،ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة،مع الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة

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