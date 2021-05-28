2021/05/28 | 15:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: لا إشراف دولي على الانتخابات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/28 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: لا إشراف دولي على الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: لا إشراف دولي على الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).