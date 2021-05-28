الأمم المتحدة قلقة لاعتقال نازحين من مخيمات في تيغراي

2021/05/28 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد اليوم الجمعة، إزاء تقارير عن قيام جنود باعتقال مئات من مخيمات النازحين في إقليم تيغراي الإثيوبي هذا الأسبوع، قائلة إن مثل هذه الأماكن يجب أن تظل ملاذاً آمناً.

وقال ثلاثة من العاملين بالإغاثة الإنسانية وطبيب لرويترز هذا الأسبوع إن جنوداً إريتريين وإثيوبيين اعتقلوا أكثر من 500 شاب وامرأة من أربعة مخيمات للنازحين في بلدة شاير في الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا ليل الاثنين.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إيجاز صحافي بجنيف: “نكرر مطالبتنا لجميع الأطراف بضمان حماية المدنيين بمن فيهم من نزحوا قسراً، من الضروري أن تدرك جميع أطراف الصراع السمة المدنية والإنسانية لأماكن النزوح”.

وقال بالوش دون تفاصيل إن البعض تم الإفراج عنهم بعد أن أثارت المفوضية الأمر مع السلطات الإثيوبية.

وأضاف أن مكان اعتقال باقي الشباب غير معروف إلى الآن.

ولقي الآلاف حتفهم منذ اندلاع الصراع ونزح مليونان عن ديارهم ويحتاج 91 في المئة من سكان الإقليم الذين يبلغ عددهم ستة ملايين نسمة، للمساعدة الإنسانية طبقاً لأحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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