الدليمي: الإقليم سلم البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والايرادات الى بغداد

2021/05/28 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان اخلاص الدليمي ان حكومة كردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.

وقالت الدليمي ان فقرات قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر الى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط، مضيفة ان رواتب موظفي الإقليم لم يتم ارسالها من قبل بغداد منذ شهر نيسان من العام الماضي.

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