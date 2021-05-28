هركي: الوضع الراهن في العراق غير مناسب لإجراء انتخابات خالية من التزوير

2021/05/28 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر هركي ان الوضع الراهن في البلاد غير مناسب بإجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير.

وقال هركي ان بقاء الجماعات المسلحة تسرح وتمرح على حد تعبيره فإن الوضع العراقي سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات السيئة، مضيفا ان إجراء تغيير حقيقيلن يكون ممكنا في ظل الوضع القائم، وأن أي تغيير حتى لو حدث فإنه سيكون شكليا لإعطاء الشرعية للقوى التي تحكم الآن.

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