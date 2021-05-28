2021/05/28 | 15:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية في اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب بعد غد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/28 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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