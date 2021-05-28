الإعلام الأمني: مداهمة ثلاثة أوكار للإرهابيين في كركوك

2021/05/28 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن مداهمة ثلاثة أوكار للإرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " بتعاون استخباري ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وقيادة الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبتنسيق استخباري كبير مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك داهمت قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، وقوة من فوج مغاوير الفرقة، وقوة من الشرطة الاتحادية ثلاثة أوكار للإرهابيين في وادي الشاي بالقرب من قرية البو فشكة بكركوك تستخدمها العصابات الارهابية ملاذات آمنة ومنطلقاً لعملياتها، الاجرامية".

واضاف ان " القوة ضبطت بداخل هذه الاوكار حزاما ناسفا وعددا من العبوات الناسفة".واوضح البيان ان " الجهد الهندسي المرافق للقوة قام بتدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل تام".

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