وزير النفط: أولوياتنا ايقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية

2021/05/28 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم

الجمعة، أن أهم أولويات وزارة النفط هو

إيقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات

النفطية.

وخلال ترؤسه لسلسلة من الاجتماعات مع

إدارات هيئات الحقول النفطية بمحافظة

البصر

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