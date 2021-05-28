الخارجية: لا إشرافَ دوليّ على الانتخابات

2021/05/28 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنه لا إشرافَ دولي على الانتخابات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء (واع): إنه "لا إشرافَ دولي على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة،ولمرةٍ واحدة ،وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة،مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة".

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