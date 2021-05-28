اعلامي عراقي بارز يتعرض لمحاولة اغتيال

2021/05/28 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

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تعرض الاعلامي ومراسل قناة الحرة حيدر هادي، الجمعة، الى محاولة اغتيال وسط محافظة كربلاء.

وقال مقربون من الاعلامي حيدر هادي لـ NRT عربية، (28 ايار 2021)، ان "عجلات (حوثية) قامت بمحاصرة الاعلامي (حيدر هادي) عند جسر الضريبة في كربلاء وحاولوا انزاله بالقوة بهدف خلق شجار وقتله فيما بعد، قبل ان يتجمع الناس حول مسرح الحدث ما اضطر المسلحين للهروب".

واضاف المقربون، ان "الاعلامي حيدر هادي سبق وان تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية وما حصل اليوم كان رسالة واضحة لهذا الامر".

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