بالصور.. حادث مأساوي بشارع أبي نواس هذه حصيلته

2021/05/28 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، صوراً لحادث سير مأساوي في شارع أبي نواس وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر خاص لـ(بغداد اليوم) إن "الحادث أدى إلى وفاة السائق وطفل رضيع".

وأضاف أن "الآخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وهم بحالة حرجة".

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