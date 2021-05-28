تحذير نيابي من تصاعد الاغتيالات السياسية: احموا أنفسكم

2021/05/28 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب المستقل باسم خشان، الجمعة، من تصاعد عمليات الاغتيال، ذات التابع السياسي مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك مخاوف من عمليات الاغتيال ذات التابع السياسي، خصوصاً ان هناك جهات وقوى سياسية مستعدة لفعل أي شيء مقابل ضمان بقاء نفوذها وسيطرتها على المشهد السياسي أو الحكومي والبرلماني"، مبيناً أن "هذه العمليات صراحة بدأت من خلال استهداف احد عضاء تحالف عزم في الطارمية، وحادث التعرض المسلح على موكب رئيس البرلمان السابق في ديالى".

وأضاف اننا "نخشى من زيادة عمليات الاغتيال ذات البعد السياسي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ضد المرشحين البارزين، الذين تخشى بعض الاطراف السياسية من حصولهم على المقاعد في بعض الدوائر"، مشيراً إلى أن "التوجه نحو اغتيالهم وارد جداً، خصوصاً في ظل عدم وجود تنافس شريف ومنصف بين المرشحين".

وفي وقت سابق اغتال مسلحون مجهولون أحد اعضاء تحالف "عزم" البارزين في العاصمة بغداد هاشم المشهداني، فيما تعرض موكب القيادي في التحالف سليم الجبوري إلى إطلاق ناري من قبل مجهولين ما أدى الى إصابة اثنين من أفراد حمايته بإحدى مناطق محافظة ديالى.

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