2021/05/28 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنه لا إشرافَ دوليا على الانتخابات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “لا إشرافَ دولي على الانتخابات”.وأردف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من الخارجية بشأن الإشراف على الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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