"قنبلة موقوتة".. العائدون من مخيم الهول يثيرون مخاوف العراقيين

2021/05/28 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير عودة عشرات العائلات العراقية التي يشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية من مخيم الهول في سوريا إلى الموصل مخاوف في صفوف سكان المنطقة إذ لا تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم المتطرف ماثلة في الأذهان.

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